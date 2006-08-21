Роналду об обвинениях Майорги: «Этот год был самым сложным для меня. Семья и друзья знали, что я невиновен»

Нападающий «Ювентуса» рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в прошлом сезоне.

«У меня был тяжелый год (из-за проблем с налогами и из-за обвинений Майорги в изнасиловании – прим. Sports.ru). Возможно, это был самый сложный сезон в моей жизни, но не в профессиональном плане.

Когда люди ставят под вопрос твою честь, это причиняет боль, особенно потому, что у меня большая семья, девушка и четыре ребенка.

Криштиану, которому уже 9 лет, очень умен и многое понимает. В моем доме все узнали об этом из газет, и то было сложно. Это дело затронуло всю мою семью.

Мне не очень комфортно говорить об этой ситуации, но, слава богу, было доказано, что я невиновен. Мои друзья, те, кого я люблю, и те, кто любят меня, были уверены в том, что я невиновен. Я горжусь тем, как они отреагировали на эту ситуацию», – сказал Роналду.

Реакция семьи на обвинения Майорги, взросление (футбол больше не главное) и завершение карьеры: Роналду выступил перед сезоном