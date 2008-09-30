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Игорь Шалимов: «Позвонило руководство «Ахмата». Завтра вылетаю в расположение команды»

Теги премьер-лига Россия Игорь Шалимов Ахмат Спорт-Экспресс Футбол

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что возглавит «Ахмат».

Ранее грозненский клуб объявил об отставке Рашида Рахимова.

– Когда стало известно об уходе прежнего штаба, позвонило руководство «Ахмата». Завтра с тренерским штабом вылетаю в расположение команды.

– Задачи?

– Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача – выправить эту ситуация.

– В чем для вас вызов?

– Возможность работы в Премьер-лиге. «Ахмат» – солидный клуб, с традициями, имеет прекрасный стадион и условия для подготовки.

Задачи, помимо турнирных, – вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужен результат, – сказал Шалимов.

Последним местом работы 50-летнего специалиста были «Химки». Сегодня появились слухи о том, что Шалимов может возглавить «Спартак», но он опроверг эту информацию.

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