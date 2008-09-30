Игорь Шалимов: «Позвонило руководство «Ахмата». Завтра вылетаю в расположение команды»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что возглавит «Ахмат».
Ранее грозненский клуб объявил об отставке Рашида Рахимова.
– Когда стало известно об уходе прежнего штаба, позвонило руководство «Ахмата». Завтра с тренерским штабом вылетаю в расположение команды.
– Задачи?
– Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача – выправить эту ситуация.
– В чем для вас вызов?
– Возможность работы в Премьер-лиге. «Ахмат» – солидный клуб, с традициями, имеет прекрасный стадион и условия для подготовки.
Задачи, помимо турнирных, – вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужен результат, – сказал Шалимов.
Последним местом работы 50-летнего специалиста были «Химки». Сегодня появились слухи о том, что Шалимов может возглавить «Спартак», но он опроверг эту информацию.
Рашид Рахимов: «Мне не следует продолжать работать в «Ахмате»