Семак о поражении от «Локо»: «Сезон длинный, один матч ничего не решает в борьбе за чемпионство»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Начали неплохо, контролировали мяч. Минуты до 20-й. Даже с VAR судья не увидел нарушение на Оздоеве, это совсем непонятно. Даже с системой VAR бывают серьезные ошибки. В остальном VAR выручил, я только за него. В остальном провели матч хуже, чем могли, в атаке сыграли достаточно беззубо. Пропустили необязательный гол. Предоставили возможность «Локомотиву» для контратак во втором тайме, что они любят, что у них хорошо получаются. Не самая удачная игра.

– Когда «Зенит» будет играть по-другому? Не только длинными передачами.

– Мы идем шаг за шагом. Нужно правильно анализировать состав, понимать сильные качества игроков. Надеюсь, дальше будет лучше.

– Почему выбрали вариант с Оздоевым на правом фланге? Почему поменяли все в середине тайма?

– Хотели дать возможность сыграть максимальному числу игроков, которые не играли в Кубке, насытить центр поля. С точки зрения подборов в начале матча все работало, во второй половине перестроились, потому что садились ниже, было недопонимание.

– Что скажете про Лунева? Показалось, что он ошибся при голе Смолова.

– Да, мне тоже показалось, что при отмененном голе он ошибся, не добрался до мяча. Гол Крыховяка надо пересмотреть, потом смогу сказать, была ошибка или нет.

– После замены Жиркова возникло ощущение, что в созидании «Зенит» просел. Так ли это?

– Слева остался Дуглас. Что касается Жиркова, то энергозатратный получился матч. Понимали, что он мастер с большой буквы, но в каких-то играх объема и интенсивности не хватает. Пытались освежить игру, думаю, не совсем получилось.

– Сказалось ли при подготовке к матчу с «Локомотивом» то, что в среду вы играете в Лиге чемпионов? Например, не было желания кого-то поберечь?

– Нет, готовились к этой игре, сейчас будем к следующей. Дали сыграть Азмуну, Дриусси, тем, кто должен через игры набирать форму. Те, кто сильнее, должны выходить и играть, усиливать игру.

– Несмотря на языковой барьер, Барриос часто общается с партнерами. Как он понимает Ивановича и остальных? Это ваше указание, чтобы он так делал?

– Конечно, все должны общаться на футбольном поле, это облегчает работу друг другу. Язык футбола одинаковый несмотря на языковой барьер.

– «Локомотив» просил перенести матч на день и имел на это право. Почему «Зенит» отказался?

– Если имел право, почему не перенес? Мы играем в тех же сроках. Мы летали чуть дальше, чем они, плюс у нас два матча на выезде. Два дня на третий – нормальный календарь. Всем сложно.

– «Зенит» потерял единоличное лидерство. Это будет давить на команду?

– Не будет давить. Сезон длинный, один матч ничего не решает в борьбе за чемпионство. Есть группа команд, которые борются за первое место, это интересно, – сказал Семак.