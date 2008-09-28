Семин после гола в ворота «Зенита» показал жест VAR

«Локомотив» принимает (1:0, второй тайм) в 11-м туре РПЛ.

На 48-й минуте счет открыл хавбек Гжегож Крыховяк.

Главный тренер ива» Юрий Семин после гола польского полузащитника показал жест, который судьи показывают перед использованием VAR.

Напомним, в первом тайме после VAR был отменен гол форварда «Локо» Федора Смолова.