Семин после гола в ворота «Зенита» показал жест VAR

«Локомотив» принимает «Зенит» (1:0, второй тайм) в 11-м туре РПЛ.
На 48-й минуте счет открыл хавбек Гжегож Крыховяк.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после гола польского полузащитника показал жест, который судьи показывают перед использованием VAR.
Напомним, в первом тайме после VAR был отменен гол форварда «Локо» Федора Смолова.
Семин после гола Крыховяка забавно потроллил судей – попросил глянуть VAR. Юрий Палыч и полезные советыhttps://t.co/1acw7gCvrm#ЛокоЗенит pic.twitter.com/lOg5CB7pfR— Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2019