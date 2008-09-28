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Семин после гола в ворота «Зенита» показал жест VAR

Теги Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия судьи видео Гжегож Крыховяк Михаил Вилков видеоповторы Футбол

«Локомотив» принимает «Зенит» (1:0, второй тайм) в 11-м туре РПЛ.

На 48-й минуте счет открыл хавбек Гжегож Крыховяк.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после гола польского полузащитника показал жест, который судьи показывают перед использованием VAR. 

Напомним, в первом тайме после VAR был отменен гол форварда «Локо» Федора Смолова.

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