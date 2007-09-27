Малосолова оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление Луиса Адриано. Он обжалует решение суда

Суд вынес приговор журналисту и болельщику ЦСКА Андрею Малосолову по делу об оскорблении форварда Луиса Адриано.

Его оштрафовали на 20 тысяч рублей, заявила судья Татьяна Журавлева на оглашении приговора.

«Будем обжаловать приостановление административного суда, конечно. Вину не признаю. Добьюсь отмены штрафа», – написал Малосолов в твиттере.

Ранее в этом месяце «Спартак» подал на Малосолова заявление в прокуратуру. Причиной стала запись в твиттере, сделанная журналистом летом во время предсезонного матча между командами.

В первом тайме между нападающим «Спартака» Луисом Адриано и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным произошло две стычки, в результате которых россиянин был удален с поля.

«Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время», – написал тогда Малосолов.

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