Головин – лучший игрок тура Лиги 1 по версии L’Equipe

L’Equipe составил символическую сборную по итогам 7-го тура чемпионата Франции.
Туда был включен полузащитник «Монако» Александр Головин. Россиянин в игре с «Ниццей» (3:1) забил 2 гола и отдал голевую передачу.
Головин получил оценку 9 и стал лучшим игроком тура по версии L’Equipe.
📊Yacine #Adli est présent dans @lequipe-type de la 7️⃣e journée de @Ligue1Conforama ! 👏🤩😎 #ASCFCGB #Girondins #FCGBPSG pic.twitter.com/PuhK16zxno— Don Amar Fcgb ⭐️⭐️ (@DonFcgb) September 25, 2019
Лучший день Головина в «Монако»: дубль, красивый ассист и SPASIBA в главном медиа Франции