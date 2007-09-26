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Головин – лучший игрок тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Теги Монако лига 1 Франция рейтинги Александр Головин Футбол

L’Equipe составил символическую сборную по итогам 7-го тура чемпионата Франции.

Туда был включен полузащитник «Монако» Александр Головин. Россиянин в игре с «Ниццей» (3:1) забил 2 гола и отдал голевую передачу.

Головин получил оценку 9 и стал лучшим игроком тура по версии L’Equipe.

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