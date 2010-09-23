Хохлов проводит тренировку «Динамо»

Главный тренер Дмитрий Хохлов руководит занятием «Динамо» сегодня днем.

Накануне московская команда проиграла «Сочи» (2:3) в матче 10-го тура РПЛ. После игры 43-летний тренер, отвечая на вопрос о возможной отставке, отметил, что у него «действительно не получилось».

По информации «Спорт-Экспресс», заявление Хохлова стало неожиданностью для руководства «Динамо».

Вполне возможно, что на матч Олимп Кубка России против «Луча» команда полетит во Владивосток с Хохловым.

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