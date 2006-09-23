Роналду и Гвардиола не приехали на вручение премий The Best

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не приехал в Милан на торжественный гала-вечер, организованный ФИФА.
Роналду вошел в список троих финалистов на премию лучшему игроку мира по итогам сезона-2018/19 вместе с Лионелем Месси («Барселона») и Вирджилом ван Дейком («Ливерпуль»).
Также на церемонию не явился главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Он вошел в тройку финалистов на приз лучшему тренеру вместе с Юргеном Клоппом («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).
Церемония вручения началась в 21:30 по московскому времени в миланском театре Ла Скала.
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