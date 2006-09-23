Роналду и Гвардиола не приехали на вручение премий The Best

Форвард «Ювентуса» не приехал в Милан на торжественный гала-вечер, организованный .

Роналду вошел в список троих финалистов на премию лучшему игроку мира по итогам сезона-2018/19 вместе с («Барселона») и Вирджилом ван Дейком («Ливерпуль»).

Также на церемонию не явился главный тренер Пеп Гвардиола. Он вошел в тройку финалистов на приз лучшему тренеру вместе с («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

Церемония вручения началась в 21:30 по московскому времени в миланском театре Ла Скала.

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду