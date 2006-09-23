Реклама 18+
Реклама 18+

Роналду и Гвардиола не приехали на вручение премий The Best

Теги Криштиану Роналду Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити Юрген Клопп Барселона Лионель Месси ФИФА Тоттенхэм Пеп Гвардиола Маурисио Почеттино The Best Футбол

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не приехал в Милан на торжественный гала-вечер, организованный ФИФА.

Роналду вошел в список троих финалистов на премию лучшему игроку мира по итогам сезона-2018/19 вместе с Лионелем Месси («Барселона») и Вирджилом ван Дейком («Ливерпуль»).

Также на церемонию не явился главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Он вошел в тройку финалистов на приз лучшему тренеру вместе с Юргеном Клоппом («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

Церемония вручения началась в 21:30 по московскому времени в миланском театре Ла Скала.

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья