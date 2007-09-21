Защитник Вячеслав Караваев рассказал о первых днях после перехода в новый клуб.

— Как Слуцкий проводил в «Зенит»?

— Все в «Витессе» хорошо отнеслись к этому переходу. Поздравили, сказали — это шаг вперед для тебя. Дерзай! Все в твоих руках. В той же Голландии все прекрасно понимают, что «Зенит» это «Зенит», борьба за титулы, Лига чемпионов. Тут вообще никаких вопросов не было.

— А у вас сомнения — возвращаться или нет в Россию — они были?

— Нет. Нигде ни разу не говорил, мол, забудьте меня, я никогда вернусь. Хотя слова о том, что хотелось бы продолжать карьеру в Европе, были. Но если тебе делает предложение такой топ-клуб, как «Зенит» — тут даже думать нечего.

— Вы уже понимаете, чего от вас ждет ?

— Конечно. Хотя против «Лиона» вышел, по сути, в конце своей первой недели в команде. К ребятам еще тоже, конечно, привыкаешь, к тренировкам. На это нужно, пусть и небольшое, но время. Однако в целом все понятно.

— Какие-то конкретные пожелания от Сергея Семака есть?

— Играть в свой футбол, показывать лучшие качества. А чтобы в чем-то меня ограничивали или наоборот — такого нет, – сказал Караваев.

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