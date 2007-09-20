Эрнесто Вальверде: «Надеемся, что Месси наберет форму и даст «Барселоне» результаты»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча с «Гранадой».

«На выезде мы пока не добиваемся хороших результатов, за что и расплачиваемся.

В игре [с «Осасуной»] в Памплоне мы не смогли победить. Нужно изменить эту тенденцию. Подобные матчи могут определять судьбу чемпионата.

хорошо стартовала. Команды-новички опасны на старте. «Гранада» энергично и широко действует в атаке.

Их успешный старт – результат тяжелой работы. Мы едем туда за победой. Посмотрим, займет ли [Дембеле] место [Фати]. Пока они не играли и даже не тренировались вместе.

Месси выглядел хорошо [в матче с «Боруссией»], несмотря на то, что ранее не играл. Мы надеемся, что он наберет форму и даст нам результаты», – сказал Вальверде.

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