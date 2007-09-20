«Барса» заплатила окружению Гризманна 14 млн евро за трансфер, переговоры велись в марте

Окружение нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна получило 14 млн евро за переход игрока из , сообщает El Mundo.

В распоряжении журналистов оказалась электронная переписка, из которой следует, что переговоры о переходе француза велись еще в марте. Выплаты были разделены на 4 части: первую получили сестра и агент Гризманна и его отец. Вторая досталась юристу Гризманна Севану Кариану.

Третья часть была выплачена французскому посреднику, помогавшему в переговорах с «Барселоной» еще летом 2018 года. Четвертая выплата в размере 7 млн евро досталась юристу «Барселоны», близкому другу Гризманна.

Пропорции распределения суммы выплат вызвали разногласия среди участников сделки, что привело к тому, что французский посредник был исключен из операции по трансферу Гризманна. По этой причине посредник опубликовал переписку.

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