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Полузащитник «Барселоны» Фати получил испанский паспорт

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Испании U-17 Анссумане Фати Футбол

Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати стал испанским подданным.

16-летний игрок уже заявлен в список 50 игроков-кандидатов в сборную Испании (U-17) для участия в чемпионате мира в Бразилии для юношеских команд.

Фати, родившийся в Гвинее-Бисау, мог представлять сборную Португалии, но предпочел играть за испанцев.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Фати провел 3 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Его статистику можно изучить здесь.

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