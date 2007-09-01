Реклама 18+
Реклама 18+

Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Осасуной», «Бетис» победил «Леганес»

Теги Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Вальядолид Эйбар Гранада Леганес Футбол

В 3-м туре испанской Примеры лидирующая «Севилья» дома упустила победу над «Сельтой» (1:1), «Атлетик» был сильнее «Реала Сосьедад» (2:0) в басконском дерби.

«Барселона» на выезде поделила очки с «Осасуной» (2:2). «Атлетико» встречается с «Эйбаром», «Реал» едет к «Вильярреалу».

Чемпионат Испании

3-й тур

Осасуна – Барселона 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
31 августа, 18.00, «Эль-Садар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7 Роберто Торрес, 1:1 – 51 Фати, 1:2 – 64 Артур, 2:2 – 81, пенальти Роберто Торрес.
ОсасунаРубен Мартинес, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян, Роберто Торрес, Мерида (Монкайола, 71), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия (Ибаньес, 65), Брандон (Вильяр, 78), Чими Авила.
Барселонатер Стеген, Семеду (Фати, 46), Пике, Лангле, Альба, Серджи Роберто, Бускетс, де Йонг (Видаль, 82), Карлес Перес, Гризманн, Рафинья (Артур, 53).
Предупреждения:
Мерида (13), Серджи Роберто (32), де Йонг (37), Брандон (43), Пике (82), Монкайола (90), Лангле (90).

 

Хетафе – Алавес 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
31 августа, 20.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 24 Молина, 1:1 – 31 Хоселу.
ХетафеСория, Суарес, Джене, Кабрера, Ньом, Фажр (Портильо, 57), Арамбарри, Тимор (Бергара, 69), Кукурелья, Молина, Мата (Анхель Родригес, 61).
АлавесСивера, Агиррегабириа, Лагуардиа, Эли, Дуарте, Марин (Риоха, 68), Вакасо, Пина, Ману Гарсия (Тачи, 87), Алеиш Видаль (Лукас Перес, 77), Хоселу.
Предупреждения:
Молина (12), Арамбарри (33), Вакасо (89), Бергара (89).

 

Леванте – Вальядолид 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
31 августа, 20.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 83 Леон, 2:0 – 90 Моралес.
ЛевантеФернандес, Мирамон, Везу, Постиго, Клерк, Рочина (Кабако, 89), Вукчевич, Кампанья, Моралес, Рохер Марти (Леон, 64), Майораль (Барди, 78).
ВальядолидМасип, Порро, Оливас, Салису, Начо Мартинес (де ла Фуэнте, 90), Плано, Мичел (Ануар, 85), Сан-Эметерио, Вальдо Рубио (Тони Вилья, 71), Унал, Гвардиола.
Предупреждения:
Мичел (63), Постиго (69), Вукчевич (75), Гвардиола (75).

 

Бетис – Леганес 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
31 августа, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 50 Брэйтуэйт, 1:1 – 54 Морон, 2:1 – 61 Фекир.
БетисРоблес, Эмерсон, Манди, Сидней (Бартра, 65), Педраса, Вильям Карвалью, Гуардадо, Хоакин (Иглесиас, 72), Фекир, Каналес (Хави Гарсия, 84), Морон.
ЛеганесКуэльяр, Бустинса (Арнаис, 74), Омеруо, Сиовас, Рубен Перес, Наварро, Сильва, Оскар Родригес (Руибаль, 79), Меса (Мерино, 79), Брэйтуэйт, Эн-Несири.
Предупреждения:
Меса (19), Манди (49), Сильва (68), Каналес (83), Фекир (90), Вильям Карвалью (90).

 

Валенсия – Мальорка
Дата проведения
1 сентября, 18.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Эйбар
Дата проведения
1 сентября, 20.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Гранада
Дата проведения
1 сентября, 20.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Реал Мадрид
Дата проведения
1 сентября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Севилья – Сельта 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
30 августа, 21.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 81 Васкес, 1:1 – 84 Денис Суарес.
СевильяВацлик, Навас, Диего Карлос, Каррису, Регилон, Жордан (Васкес, 70), Фернандо, Банега, Мунир (Хиль, 55), де Йонг, Нолито (Рони Лопеш, 79).
СельтаРубен Бланко, Васкес (Мальо, 65), Айду, Араухо (Костас, 76), Оласа, Мендес, Лоботка, Бельтран, Денис Суарес, Аспас, Фернандес (Санти Мина, 53).
Предупреждения:
Васкес (24), Мунир (34), Мендес (45), Диего Карлос (54), Фернандо (78), Хиль (85).

 

Атлетик – Реал Сосьедад 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
30 августа, 23.00, «Сан Мамес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Уильямс, 2:0 – 28 Рауль Гарсия.
АтлетикУнаи Симон, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Унаи Лопес (Беньят, 67), Дани Гарсия, Муниаин, Рауль Гарсия, Кордоба (Ибаи Гомес, 74), Уильямс (Адурис, 86).
Реал СосьедадМойя, Сальдуа, Субельдия, Льоренте, Муньос, Эдегор, Ильярраменди (Порту, 37), Мерино, Янузай (Сангальи, 78), Виллиан Жозе (Исак, 55), Ойарсабаль.
Предупреждения:
Сальдуа (13), Рауль Гарсия (36), Порту (45), Кордоба (72), Исак (85).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться