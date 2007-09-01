Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Осасуной», «Бетис» победил «Леганес»

В 3-м туре испанской Примеры лидирующая дома упустила победу над «Сельтой» (1:1), «Атлетик» был сильнее «Реала Сосьедад» (2:0) в басконском дерби.

«Барселона» на выезде поделила очки с «Осасуной» (2:2). «Атлетико» встречается с «Эйбаром», едет к «Вильярреалу».

Чемпионат Испании

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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