Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Осасуной», «Бетис» победил «Леганес»

В 3-м туре испанской Примеры лидирующая «Севилья» дома упустила победу над «Сельтой» (1:1), «Атлетик» был сильнее «Реала Сосьедад» (2:0) в басконском дерби.
«Барселона» на выезде поделила очки с «Осасуной» (2:2). «Атлетико» встречается с «Эйбаром», «Реал» едет к «Вильярреалу».
Чемпионат Испании
3-й тур
- Дата проведения
- 31 августа, 18.00, «Эль-Садар»
- Голы:
- 1:0 – 7 Роберто Торрес, 1:1 – 51 Фати, 1:2 – 64 Артур, 2:2 – 81, пенальти Роберто Торрес.
-
Осасуна –
Рубен Мартинес, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян, Роберто Торрес, Мерида (Монкайола, 71), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия (Ибаньес, 65), Брандон (Вильяр, 78), Чими Авила.
-
Барселона –
тер Стеген, Семеду (Фати, 46), Пике, Лангле, Альба, Серджи Роберто, Бускетс, де Йонг (Видаль, 82), Карлес Перес, Гризманн, Рафинья (Артур, 53).
- Дата проведения
- 31 августа, 20.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
-
Хетафе –
Сория, Суарес, Джене, Кабрера, Ньом, Фажр (Портильо, 57), Арамбарри, Тимор (Бергара, 69), Кукурелья, Молина, Мата (Анхель Родригес, 61).
-
Алавес –
Сивера, Агиррегабириа, Лагуардиа, Эли, Дуарте, Марин (Риоха, 68), Вакасо, Пина, Ману Гарсия (Тачи, 87), Алеиш Видаль (Лукас Перес, 77), Хоселу.
- Дата проведения
- 31 августа, 20.00, «Сьюдад де Валенсия»
-
Леванте –
Фернандес, Мирамон, Везу, Постиго, Клерк, Рочина (Кабако, 89), Вукчевич, Кампанья, Моралес, Рохер Марти (Леон, 64), Майораль (Барди, 78).
-
Вальядолид –
Масип, Порро, Оливас, Салису, Начо Мартинес (де ла Фуэнте, 90), Плано, Мичел (Ануар, 85), Сан-Эметерио, Вальдо Рубио (Тони Вилья, 71), Унал, Гвардиола.
- Дата проведения
- 31 августа, 22.00, «Бенито Вильямарин»
-
Бетис –
Роблес, Эмерсон, Манди, Сидней (Бартра, 65), Педраса, Вильям Карвалью, Гуардадо, Хоакин (Иглесиас, 72), Фекир, Каналес (Хави Гарсия, 84), Морон.
-
Леганес –
Куэльяр, Бустинса (Арнаис, 74), Омеруо, Сиовас, Рубен Перес, Наварро, Сильва, Оскар Родригес (Руибаль, 79), Меса (Мерино, 79), Брэйтуэйт, Эн-Несири.
- Дата проведения
- 1 сентября, 18.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 1 сентября, 20.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 1 сентября, 20.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 1 сентября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 30 августа, 21.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 1:0 – 81 Васкес, 1:1 – 84 Денис Суарес.
-
Севилья –
Вацлик, Навас, Диего Карлос, Каррису, Регилон, Жордан (Васкес, 70), Фернандо, Банега, Мунир (Хиль, 55), де Йонг, Нолито (Рони Лопеш, 79).
-
Сельта –
Рубен Бланко, Васкес (Мальо, 65), Айду, Араухо (Костас, 76), Оласа, Мендес, Лоботка, Бельтран, Денис Суарес, Аспас, Фернандес (Санти Мина, 53).
- Дата проведения
- 30 августа, 23.00, «Сан Мамес»
- Голы:
- 1:0 – 11 Уильямс, 2:0 – 28 Рауль Гарсия.
-
Атлетик –
Унаи Симон, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Унаи Лопес (Беньят, 67), Дани Гарсия, Муниаин, Рауль Гарсия, Кордоба (Ибаи Гомес, 74), Уильямс (Адурис, 86).
-
Реал Сосьедад –
Мойя, Сальдуа, Субельдия, Льоренте, Муньос, Эдегор, Ильярраменди (Порту, 37), Мерино, Янузай (Сангальи, 78), Виллиан Жозе (Исак, 55), Ойарсабаль.
- Предупреждения:
- Сальдуа (13), Рауль Гарсия (36), Порту (45), Кордоба (72), Исак (85).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.