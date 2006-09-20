ЦСКА провел худший тайм в истории России в еврокубках, пропустив 5 безответных голов от «Лудогорца»

ЦСКА в стартовом матче группового этапа проиграл в гостях «Лудогорцу» (1:5), пропустив при этом пять безответных мячей в одном тайме.

Это антирекорд в истории выступлений российских клубов в еврокубках.

«Краснодар» в сезоне Лиги Европы-2014/15 проиграл второй тайм выездного матча с «Вольфсбургом» со счетом 1:5.

По четыре гола за тайм пропускал в еврокубках три раза — от «Мольде» (0:4, 1999), «Ромы» (0:4, 2014) и «Арсенала» (1:4, 2018).

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