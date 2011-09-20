Гончаренко о поражении от «Лудогорца»: «Это не трагедия, а холодный душ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 1-го тура группового этапа с «Лудогорцем» (1:5).

– Такие матчи надо пережить. Их тяжело принять. Но когда 17-летний парень выходит в защите и всей команде по 22-23 года, это непросто.

Не могу сказать, что это явилось главной причиной плачевного результата. Мы проиграли в скорости команды, в скорости работы с мячом. У «Лудогорца» быстрые футболисты, которые доставили нам проблемы. Мы же легко теряли мяч, никак не могли приноровиться к полю.

– Такой результат – это трагедия или просто локальная неудача?

– Трагедией это неправильно называть, это слово подходит для других ситуаций. Это большое разочарование, холодный душ.

Мы были гораздо медленнее. Может, сказался именно опыт. Те же Дивеев и Карпов не играли в таких матчах.

– С чем было связано то, что в запасе остался Чалов? Ротация перед «Краснодаром» или реакция на то, что он не забивал несколько матчей?

– Мы проводим тесты и понимали, что ему и Ильзату [Ахметову] надо дать паузу любой ценой. Может быть, это тоже сказалось. Наши нападающие в первом тайме за мяч не цеплялись.

– Как оцените дебют ?

– Будем пересматривать и анализировать игру. В целом, считаю, Вадим достаточно неплохо выглядел.

Конечно, когда пропускаешь пять, нельзя быть довольным защитой. Но он сыграл смело, принял несколько смелых решений. Когда начинаешь таким образом, дальше это помогает.

– Сейчас можно ли сказать, что недоработали в трансферной кампании? Видно, что игроков не хватает…

– Нет. У нас есть варианты, кому выйти на замену или в стартовом составе. Это не является причиной того, что мы так сыграли.

Итоги трансферной политики лучше подводить в конце сезона, а не после первого тура .

– В Лиге чемпионов команда не выглядела так, как сегодня…

– Мы точно не были безвольными. Могу повторить, что мы не приноровились к скорости соперника, к полю, плохо работали с мячом.

Если Влашич на ровном месте теряет мяч, это говорит о том, что команда играет ниже своего уровня, – сказал Гончаренко.

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