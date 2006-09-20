Гончаренко про 1:5: «Молодым ребятам тоже нужно пройти через такие матчи»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа с «Лудогорцем» (1:5).

– Что сказали в перерыве игрокам? Ничего не предвещало такого результата...

– Мы и в первом тайме в скорости проигрывали, во втором тайме это сказалось в виде пропущенных мячей. Поэтому не думаю, что тут нужно говорить о том, что было сказано после первого тайма.

– Вчера на пресс-конференции болгарские журналисты говорили, что опытнее. Получается, все-таки молодые ребята «поплыли»?

– Наверное, молодым ребятам тоже нужно пройти через такие матчи пройти. Крупное поражение. Его тяжело принять, но принять надо.

Когда ты имеешь средний возраст команды, какой у нас был, то, наверное, через такое тоже нужно пройти.

– Ахметов и Чалов не играли в основе в первом тайме. Берегли к ?

– Нет. Мы мониторим ситуацию в команде в целом. Это медицинские тесты, наши тесты. Было решено в этом матче дать им паузу.

– «Краснодар» проиграл 0:5. Как это скажется на матче в воскресенье?

– Мы будем в одинаково тяжелом состоянии. Нам нужно будет проявлять характер, – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

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