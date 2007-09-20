Игорь Дивеев: «Я за всю команду извиняюсь, что ЦСКА так сыграл»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, забивший гол в матче 1-го тура группового раунда против «Лудогорца» (1:5), рассказал об эмоциях от игры.

– Можно сказать, что первый тайм равным был. У них моменты – у нас моменты.

Второй тайм – вышли и за двадцать минут проиграли полностью – с 45-й по 65-ю минуты.

- В перерыве какие-то важные слова говорил Гончаренко?

– То, что было в перерыве, останется в команде. Сказал играть, как в первом тайме, чуть добавить в прессинге.

- В первом тайме тренер записку передавал через Влашича. Кому, что там было?

– Я ее не видел.

- Болельщиков ЦСКА сегодня много приехало. Они устроили целое шествие по городу. Казалось, что их больше, чем фанатов «Лудогорца». Не очень хорошие слова звучали с трибун в конце матча. Что можете сказать?

– Болельщикам могу сказать только спасибо за то, что они приехали. Три часа на самолете – и приехали нас поддержать.

Я за всю команду, как сказать, извиняюсь, что мы так сыграли. Будем доказывать в следующих матчах – с «Краснодаром», «Эспаньолом» и «Уралом», кажется, – сказал Дивеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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