У «Барселоны» потолок зарплат на 30 млн евро выше, чем у «Реала». У «Атлетико» на 322 млн меньше

Испанская Ла Лига представила список с потолками зарплат клубов-участников первенства в текущем сезоне.

может позволить себе тратить на зарплаты 671,42 млн евро, у потолок меньше на 30 млн – 641,05 млн.

На третьем месте в списке идет (348,5 млн), в топ-5 также вошли «Севилья» (185,16 млн) и (170,67 млн).

В девяти из 20 команд потолок зарплат превышает сто миллионов евро. Самый низкий показатель в «Мальорке» – 29,97 млн евро.

Потолок зарплат зависит от нескольких факторов. Во-первых, это доходы – чем они больше, тем выше потолок.

Также влияет то, сколько спортивных структур имеет клуб: женскую команду, футзальную, баскетбольную и другие.

Отметим, что «Реал» по сравнению с прошлым сезоном сократил отставание от «Барселоны» по потолку зарплат с 66,5 млн евро до 30 млн. Это связано в том числе с тем, что бюджет клуба по сравнению с предыдущим расчетным периодом был увеличен.