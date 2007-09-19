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Дело о потасовке на «Газпром Арене» передано в суд. Болельщика обвиняют в избиении сотрудника ОМОНа

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Р-Спорт ОМОН Футбол

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело по итогам конфликта болельщиков с сотрудниками ОМОНа во время матча 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1) на «Газпром Арене».

Болельщика Артема Прохорова обвиняют в избиении сотрудника ОМОНа.  Уголовное дело пока не принято к производству.

Сообщалось, что после окончания матча со стороны болельщиков в омоновцев бросили тяжелый предмет. В результате сотрудник ОМОН получил травму. Позднее были задержаны несколько подозреваемых.

Новый конфликт болельщиков с ОМОНом. На этот раз дубинками получили фанаты «Зенита»

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