Томас Тухель: «Я встану и уйду, если кто-то спросит, выиграет ли «ПСЖ» Лигу чемпионов»

Главный тренер Томас Тухель прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) в домашнем матче 1-го тура Лиги чемпионов.

«Во-первых, если кто-то спросит меня сейчас, выиграем ли мы Лигу чемпионов, я уйду. Просто встану и уйду.

Это была действительно командная игра как с мячом, так и без него. Игроки готовы работать и становиться лучше. Сегодня мы это доказали, хотя делать это каждые три дня непросто.

Когда мы играем без Неймара, Мбаппе и Кавани, это может помочь нам. Люди говорят, что мы не фавориты, и это может снять груз ответственности с игроков. Но, конечно, невозможно играть без них каждый матч, нам нужны все игроки.

Я очень долго боролся за то, чтобы иметь в команде Гуйе. Он просто машина. Он никогда не останавливается и отбирает много мячей. Это невероятно важно в играх с командами вроде . С ним, Маркиньосом и Верратти у нас был порядок в полузащите.

Ди Мария в течение года показывал, что он способен играть вот так. Его левая волшебна, его статистика в исключительна. Он всегда играет ключевую роль, забивая и отдавая пасы. Он и в защите очень полезен. Он закрыл Карвахаля и был хорош слева в игре с Бернатом», – сказал немец.