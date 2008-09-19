Зидан про 0:3 от «ПСЖ»: «Виноваты все. «Реал» не играл на том уровне, которого требует ЛЧ»

Главный тренер Зинедин Зидан высказался о крупном поражении от «ПСЖ» (0:3) в гостевом матче 1-го тура Лиги чемпионов.

«Нам не хватало интенсивности. Мы проигрывали много единоборств, а это всегда осложняет задачу, когда играешь с .

У «ПСЖ» хорошая команда, они создают моменты. Но меня заботит не это. Я обеспокоен тем, что моя команда не выступила на том уровне, которого требует этот турнир и такой соперник.

Парижане превосходили нас во всем. Главное – в интенсивности, это раздражает меня больше всего.

Мы знали, что «ПСЖ» будет оказывать на нас давление, но мы не были по-настоящему в игре ни в один момент времени.

Обычно мы создаем много моментов, сегодня два гола отменили, но и с ними шансов было маловато.

Когда мы побеждаем – это победа всех, когда проигрываем – виноваты все.

Интенсивность – главное на поле. Можно провести худший матч, но если ты играешь интенсивно, жестко ставишь ногу, выигрываешь единоборства, ты можешь и победить. Но мы этого не делали сегодня», – сказал француз.