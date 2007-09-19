Юрий Семин: «Ребята – молодцы, свою работу выполнили блестяще»

Главный тренер Юрий Семин подвел итоги матча в Лиге чемпионов с (2:1)

«Веру до футболиста донести пришлось через правильный выбор игры, через дисциплину, через то, что матчи нужно играть на максимум своих возможностей. Есть игра с мячом, а есть без мяча, вот сегодня мы хорошо играли без мяча, поэтому победили.

Ребята – молодцы, они – главные действующие лица, свою работу выполнили блестяще.

Левый фланг проигрывали. В обороне Жемалетдинов лучше играл, больше сохранил сил, как линейный полузащитник.

Установка? Во-первых, забить надо было. Нужно в атаку идти, идти быстро. Было еще несколько атакующих действий. Смолову нужно было просто делать завершающий удар, возвращаться назад и все, а они стали разыгрывать, лишние передачи.

«Байер» диктовал ход игры за счет владения мячом, но, на мой взгляд, в обороне мы сыграли безошибочно, за исключением первого гола», – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».