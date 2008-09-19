«Локомотив» показал фото из раздевалки после победы над «Байером»

«Локомотив» на выезде переиграл «Байер» (2:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
Это первая победа «Локомотива» в гостевом матче турнира за 17 лет.
После окончания игры в официальном твиттере клуба появилась фотография команды из раздевалки.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча «Байер» – «Локомотив» в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.
Навалим лайков этим парням от души! Они лидируют в группе D #ЛигаЧемпионов #СамыйЛучшийКоллектив #БайерЛоко #B04FCLM pic.twitter.com/eVJn4o5CzN— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 18, 2019