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«Локомотив» показал фото из раздевалки после победы над «Байером»

Теги Локомотив Байер премьер-лига Россия Лига чемпионов фото Футбол

«Локомотив» на выезде переиграл «Байер» (2:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

Это первая победа «Локомотива» в гостевом матче турнира за 17 лет.

После окончания игры в официальном твиттере клуба появилась фотография команды из раздевалки.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча «Байер» – «Локомотив» в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

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