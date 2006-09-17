Франков о Кононове в киевском «Динамо»: «Не могу вообразить на этом посту гражданина России при нынешней ситуации»

Украинский журналист и экс-член исполкома ФФУ Артем Франков поделился мыслями о возможном появлении главного тренера Олега Кононова в киевском «Динамо».

– Как вы считаете, может ли Кононов возглавить киевское ?

– Не могу вообразить гражданина России во главе киевского «Динамо» в данный момент при данной политической ситуации.

– Даже то, что он в свое время оформлял белорусский паспорт, не меняет дела?

– Тем более – Кононов же относительно недавно оформил гражданство РФ. Думаю, что здесь этого не потерпят.

– Почему?

– Не нужно недооценивать киевское «Динамо». Думаете, этот клуб подберет тренера, который терпит крах в «Спартаке»?

Если бы Кононов добился бы успеха в Москве, который сравним по масштабам с «Динамо», это могло бы стать основанием для его приглашения.

До того работа оценивается позитивно только в командах куда меньшего масштаба.

– Вы про «Карпаты» и «Краснодар»?

– Совершенно верно, при всем к ним уважении.

– Даже тяжелое положение в киевском клубе не вынудит руководство на такие меры?

– Политическую составляющую можно было бы компенсировать суперспортивной, но таковой нет.

– Связи Кононова с известным украинским агентом Вадимом Шаблием не добавит специалисту шансов возглавить «Динамо»?

– Это одна из сторон. Как я понимаю, именно поэтому такая информация прошла. Вполне допускаю, что Шаблий, преследующий интересы своего клиента, может рассматривать такой вариант.

Я же не представляю, как эти движения способны обрести реальность, – сказал Франков.