Массимо Каррера: «Все конкретные предложения мне поступали не из России»

Бывший главный тренер Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном назначении в один из клубов РПЛ.

– Что из слухов — в частности, применительно к России, речь о и «Оренбурге» – правда, а что – нет? Действительно ли самый реальный вариант у вас был из Ирана?

– Все конкретные предложения, которые мне поступали, – не из России, так что с теми клубами, которые вы назвали, меня связывают только слухи. Что касается Ирана – да, было предложение, которое я не принял. Мне не понравился сам проект.

– Насколько для вас интересны такие проекты, как «Динамо» и ?

– Если проект для меня интересен – не вижу никаких проблем к нему склониться. Я могу принять любую команду, главное, чтобы можно было построить что-то важное. Поэтому не исключаю никакие команды, как в России, так и за рубежом.

– На рынке ходили слухи, что вы встречались с представителями «Динамо».

– Это неправильные слухи, потому что я был в Италии. Просто слухи.

– «Динамо» – клуб с большой историей, там серьезно вложились в состав, тут все ясно. «Оренбург» же – маленькая команда, которая борется за выживание в премьер-лиге. Что для вас в данном случае является вызовом?

– Повторюсь, за любым предложением должен стоять определенный проект. Работа тренера – тренировать. Само собой, любой специалист желает работать с топ-клубом, перед которым стоят высокие цели. Тем не менее в нетоповых клубах тоже можно добиться каких-то успехов, бороться за 6-7-е место в Премьер-лиге, – сказал Каррера.