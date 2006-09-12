Массимо Каррера: «Интервью Глушакова показывает, каким персонажем он был»

Бывший главный тренер Массимо Каррера прокомментировал интервью экс-игрока красно-белых Дениса Глушакова.

— Недавно Денис Глушаков прервал свое долгое молчание. Что вас удивило в его интервью больше всего?

— Меня удивил тот факт, что спустя год до сих пор обсуждаются те же самые вещи. Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.

— Удивило, что Глушаков особо не высказывал негатива в ваш адрес, но в адрес вашего окружения. Когда это переросло в конфликт Глушаков — Каррера?

— У меня с ним никакого конфликта не было, думаю, у него был конфликт со мной, но понятия не имею, по какой причине. Может быть, из-за того, что он иногда не выходил в стартовом составе.

— Судя по его интервью, получается, что Глушаков чуть ли не определял состав на матч, одобрял новичков и решал глобальные вопросы. Это нормально?

— Это показывает, каким персонажем он был.

— Действительно ли он занимался всем этим?

— Меня не интересовало, что он делал вне поля, какие у него были связи и контакты. Но состав он не выбирал!

— Вероятно, ситуация начала накаляться после того, как каждый в «Спартаке» начал приписывать себе основной вклад в чемпионство…

— Я всегда говорил, что чемпионство — заслуга всех. Когда есть сильный коллектив, с ним можно побеждать. Когда же каждый начинает думать о себе, происходит то, что произошло, – сказал Каррера.

«Произошедшее со мной – хитрые комбинации третьих лиц». Глушаков подробно рассказал о «Спартаке», агентах и Каррере

Денис Глушаков: «Заслуга Карреры в чемпионстве огромна. Но «Спартак» стал похож на яблоню, в которую залезли черви»