Михаил Кержаков про Кокорина: «Как мы должны его принимать, как вертухаи? Он испил чашу»

Голкипер Михаил Кержаков высказался о возможном возвращении форварда в петербургский клуб.

– Кокорин выходит по УДО. Как вы его примете, если Саша все-таки вернется в «Зенит»?

– Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли?

Я верю, что он вернется на прежний уровень. Слушай, давай так: он совершил проступок. Получил наказание. Испил чашу. Все, можно все забыть.

Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем, – сказал Кержаков.

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