Клубы АПЛ потратили летом 1,36 млрд долларов, РПЛ на 6-м месте – 233,5 млн

опубликовала финансовый отчет по итогам летнего трансферного окна.

Клуб английской Премьер-лиги потратили летом больше всех – 1,36 млрд долларов, однако по сравнению с тем же периодом в прошлом году их расходы снизились на 7,5%.

На втором месте испанские клубы, потратившие 1,17 млрд долларов. Их расходы выросли на 20,4% по сравнению с летом 2018-го. Зафиксировано увеличение количества международных трансферов в Испанию на 15,5% - с 362 в 2018 году до 418 в 2019-м.

Итальянские клуб заняли третье место с затратами в 701 млн долларов, что на 11,5% меньше, чем 12 месяцев назад.

Немецкие клубы, занявшие четвертое место, потратили 578,9 млн долларов – на 47,9% больше, чем прошлым летом. 62,8% всех расходов приходится на игроков в возрасте от 21 до 24 лет.

У Франции самые низкие общие расходы среди топ-5 лиг – 571,5 млн долларов, несмотря на увеличение на 35,7% по сравнению с прошлым годом. При этом французские клубы больше всех выручили на трансферах – 876,3 млн.

Россия – на шестом месте с результатом в 233,5 млн долларов, российские клубы потратили на 272,4% больше, чем летом 2018 года.

В топ-10 чемпионатов по тратам также вошли: Бельгия (167 млн, +29,1%), Португалия (152,9 млн, +74,3%), Голландия (116,2 млн, +10,6%) и Китай (114,9 млн, +40,5%).

Это было самое щедрое трансферное окно РПЛ за шесть лет: рассказываем главное