Лионель Месси: «Золотой мяч» – странная награда. Никто не знает, кто фаворит»

Нападающий «Барселоны» высказался об отношении к «Золотому мячу».

– Вы чувствуете себя фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»?

– Я не знаю. «Золотой мяч» – странная [награда]. На самом деле никто не знает, кто фаворит. В последнее время они оценивают результаты клуба, и это неплохо. Иногда награду присуждают за чемпионат мира, не все оценивают это одинаково.

Я не знаю. Честно говоря, нет конкретного критерия, по которому можно определить обладателя «Золотого мяча». Я никогда не думал о том, фаворит я или нет. Я уже говорил, что индивидуальные награды для меня второстепенны, – сказал Месси.

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