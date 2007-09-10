Рамос о «Золотом мяче»: «Здорово, когда у кого-то, кроме Роналду и Месси, есть шанс. Ван Дейк великолепен»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о том, что игрок Вирджил ван Дейк может выиграть «Золотой мяч».

- Не обидно ли вам осознавать, что ван Дейк может взять при том, что вы никогда не были в тройке претендентов на эту награду?

– Очень сложно оценивать все то, что касается индивидуальных наград. Ван Дейк – выдающийся центральный защитник, он провел очень хороший сезон. Он упорно работал, чтобы достичь того, что имеет.

Люди постоянно говорят о Криштиану и Месси, однако если награду вручат ван Дейку, то это станет шагом в ином направлении. Отлично, когда у кого-то, кроме Роналду и Месси, есть шанс на победу.

Правда, что в последние годы несколько игроков могли взять «Золотой мяч» и не получили его, именно это и заставляет вас задуматься.

Футбол – командная игра, поэтому очень сложно распределять индивидуальные награды. Я считаю, что ван Дейк – великолепный защитник, и, если ему удастся победить, мы должны будем его поздравить, потому что он провел отличный сезон, – сказал Рамос.