Лионель Месси: «Конечно, принял бы приглашение пообедать с Криштиану»

Форвард «Барселоны» заявил, что готов пообедать с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– Криштиану недавно сказал, что хотел бы пообедать с вами. Вы бы приняли его приглашение?

– Да, без проблем. Я всегда говорил, что у меня с ним нет никаких разногласий. Пусть мы и не друзья, поскольку никогда не делили раздевалку, но я всегда присутствую вместе с ним на церемониях награждения, с этим нет проблем. Кстати, на недавней встрече [в Монако] мы довольно долго общались с ним.

Не знаю, состоится ли [совместный] обед, ведь по понятным причинам мне неизвестно, пересечемся ли мы. У каждого из нас своя жизнь и свои обязанности. Но, конечно, я бы принял его приглашение, – сказал Месси.