Госдума отклонила законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отклонил законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах.

Документ не набрал нужного количества голосов и будет отправлен на доработку.

Автор законопроекта Дмитрий Свищев заявил, что документ будет внесен на рассмотрение еще раз.

«К сожалению, нам вдолбили стереотип, что пиво на стадионах — плохо. Теперь у людей пиво — это алкоголизм, люди, валяющиеся пьяными в подворотнях, и так далее.

Чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на Евро будет разрешена продажа пива. Пивные компании — глобальные спонсоры футбола, и от этого нам никуда не уйти.

Тут нельзя быть «немножко беременной». Необходимо во всех нюансах смотреть, как развивается футбол в мире.

Тут важна и поддержка болельщиков: надо показать, что не надо делать из них каких-то демонов, которые напиваются пивом и валяются потом. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира показала, что это заблуждение», – сказал Свищев.