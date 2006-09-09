«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах

Министерство финансов РФ подготовило положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах.

В документе ведомства сказано, что спортивные мероприятия (ЧМ-2018 — прим. Sports.ru), проводимые в РФ в последние годы, показали: продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей.

Кроме того, уверены в Минфине, реализация пива на стадионах во время проведения международных и официальных спортивных соревнований по футболу поспособствует развитию рынка потребительских услуг, сообщают «Известия».

Также может увеличиться инвестиционная привлекательность деятельности, которая связана с организацией спортивных мероприятий.

По словам пресс-службы правительства РФ, проект официального отзыва еще не рассматривался на заседании комиссии по законопроектной деятельности, позиция кабинета министров пока не определена.

Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года. Его временно отменяли на период проведения ЧМ-2018.