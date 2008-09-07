Александр Кокорин: «Руководство «Зенита» всегда переживало за меня и поддерживало до последнего»

Форвард Александр Кокорин рассказал о взаимоотношениях с .

«Я повторюсь, как до этого говорил корреспондентам, насколько мне известно до последнего времени, футбольный клуб «Зенит» поддерживал как только мог, постоянно Сергей Богданович Семак был на связи.

Я говорил ему большое спасибо, руководство клуба всегда переживало, всегда интересовалось, чем помочь, что-то. Поэтому, насколько я знаю…

Я не знаю, осталось ли желание, но на данный момент, до последнего, они хорошо отнеслись. Поэтому хотелось бы в первую очередь с ними иметь диалог и после этого делать какие-то выводы», – сказал Кокорин.

☀️Кокорин и Мамаев освобождены по УДО