Компани о Лукаку: «В ФИФА, УЕФА, Серии А нет расового многообразия, они не поймут, что он испытал»

Защитник «Андерлехта» Венсан Компани высказался о ситуации с нападающим Ромелу Лукаку, который подвергся расистским оскорблениям в Серии А.

«Ответственность лежит на тех, от кого ожидаешь решений по этому вопросу. Но именно в этих организациях кроется проблема.

Настоящий расизм – то, что никто из представителей этих организаций не в состоянии понять, что испытывает Ромелу.

Мы имеем дело с толпой людей, принимающих решения, которые говорят ему, что он должен думать и чувствовать. При этом люди, принимающие решения, даже отдаленно не представляют, через что он прошел в своей жизни.

В руководстве , ФИФА, Серии А или английской Премьер-лиги нет расового многообразия. Это настоящая проблема. Если в руководстве нет расового многообразия, вы не сможете принять верное решение о наказании – все просто», – сказал Компани.

Лукаку подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Кальяри». Ранее с этим столкнулся Мойзе Кин