Демба Ба о расизме в Италии: «Хочу, чтобы все темнокожие игроки ушли из Серии А!»

Нападающий Демба Ба высказался о расизме в итальянском футболе.

«Это та причина, по которой я не перешел в итальянский чемпионат, хотя мог это сделать. И в настоящий момент я хочу, чтобы все темнокожие игроки покинули Серию А!

Конечно, это не остановит их [болельщиков] глупость и ненависть, но зато они как минимум не будут оказывать негативное влияние на представителей других рас», – написал Ба.

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