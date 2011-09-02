Реклама 18+
Реклама 18+

Караваев подпишет 4-летний контракт с «Зенитом»

Теги Зенит высшая лига Голландия Витесс премьер-лига Россия возможные трансферы Вячеслав Караваев Чемпионат.com Футбол

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев продолжит карьеру в «Зените».

Стороны согласовали трансфер 24-летнего игрока, который подпишет с петербургским клубом контракт на четыре года. «Зенит» объявит о трансфере Караваева 2 сентября.

Ранее Betting Insider сообщил, что «Зенит» заплатит за футболиста более семи миллионов евро.

Караваев – воспитанник ЦСКА. В 2014 он перебрался в чешский чемпионат, где выступал за «Дуклу», «Яблонец» и пражскую «Спарту», а в 2017-м перешел в «Витесс».

В составе голландского клуба защитник провел 57 матчей, забил два мяча и сделал девять голевых передач.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться