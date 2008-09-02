Сергей Семак: «Во втором тайме «Зенит» играл по счету. Абсолютно заслуженная победа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России.

– Гол Юрия Жиркова – это элемент случайности или комбинация?

– В футболе нет ничего случайного. Это еще нужно так попасть. Все разбирают игры друг друга, [нужно] использовать сильные и слабые стороны.

– «Зенит» во втором тайме смотрелся очень пассивно. Это установка, или так заставил играть «Спартак»?

– «Спартаку» нужно было отыгрываться, они проигрывали. Мы играли очень организованно. Особой остроты не было, за исключением штрафных, которые мы себе привозили.

Не совсем получался выход в атаку. Сыграли по счету во втором тайме. Игрой я доволен, абсолютно заслуженная победа.

– Почему в таких больших матчах происходит не так много событий?

– Важность матча достаточно высока. Мы играем на выезде.

После двух неудачных матчей нужно что-то менять, сыграть организованно в обороне, моменты есть, надо их использовать.

Очень нервная и напряженная игра, – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».