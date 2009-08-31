🙀Икарди подал в суд на «Интер». Он требует 1,5 млн евро и возвращения в состав

Нападающий Мауро Икарди подал в суд на клуб.

По информации La Gazzetta dello Sport, 26-летний форвард намерен добиваться возвращения в команду, а также 1,5 млн евро в качестве компенсации.

Этим летом руководство «Интера» сообщило футболисту, что он не входит в планы на сезон нового главного тренера Антонио Конте.

Футболистом интересуются «Монако» и «Наполи». Сам Икарди готов перейти в , но туринцы не делали трансферных предложений.

«Интер» не заявит Икарди в ЛЧ. Клуб допустил его до тренировок, чтобы избежать юридических проблем