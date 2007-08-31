«Динамо» выиграло лишь 2 матча из 8 и идет 11-м в РПЛ

8-й тур РПЛ стартовал матчем «Крылья Советов» – (0:0).

Обе команды выиграли лишь по два матча из восьми в этом сезоне.

«Динамо» в девятью очками (3 поражения, 3 ничьих) занимает 11-е место в Премьер-лиге. «Крылья» с семью очками (5 поражений, 1 ничья) идут на 12-м месте.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча из Самары.

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