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«Динамо» выиграло лишь 2 матча из 8 и идет 11-м в РПЛ

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

8-й тур РПЛ стартовал матчем «Крылья Советов» – «Динамо» (0:0).

Обе команды выиграли лишь по два матча из восьми в этом сезоне.

«Динамо» в девятью очками (3 поражения, 3 ничьих) занимает 11-е место в Премьер-лиге. «Крылья» с семью очками (5 поражений, 1 ничья) идут на 12-м месте.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча из Самары.

Крылья Советов – Динамо 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
30 августа, 20.00, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Крылья СоветовРыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Тимофеев, Гацкан (Радоньич, 85), Кабутов (Зиньковский, 74), Антон (Мияйлович, 80), Канунников, Соболев.
ДинамоЛещук, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Каборе, Жоаозиньо, Юсупов, Филипп, Н`Жи (Шиманьски, 63), Грулев (Панченко, 78).
Предупреждения:
Каборе (27), Рауш (41), Филипп (58), Мияйлович (90), Полуяхтов (90).

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