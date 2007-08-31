«Динамо» выиграло лишь 2 матча из 8 и идет 11-м в РПЛ

8-й тур РПЛ стартовал матчем «Крылья Советов» – «Динамо» (0:0).
Обе команды выиграли лишь по два матча из восьми в этом сезоне.
«Динамо» в девятью очками (3 поражения, 3 ничьих) занимает 11-е место в Премьер-лиге. «Крылья» с семью очками (5 поражений, 1 ничья) идут на 12-м месте.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча из Самары.
- Дата проведения
- 30 августа, 20.00, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Тимофеев, Гацкан (Радоньич, 85), Кабутов (Зиньковский, 74), Антон (Мияйлович, 80), Канунников, Соболев.
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Динамо –
Лещук, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Каборе, Жоаозиньо, Юсупов, Филипп, Н`Жи (Шиманьски, 63), Грулев (Панченко, 78).