«ПСЖ» хочет за Неймара 100 млн евро, Дембеле и Семеду

готова на этой неделе закрыть сделку по форварду «ПСЖ» Неймару.

По информации TV3 и RAC1, представители каталонского клуба (Оскар Грау, и другие) находятся в Париже, где ведут переговоры по трансферу бразильца. Сегодняшний раунд может стать решающим.

«ПСЖ» оценивает в 250-300 миллионов евро. Вчерашнее предложение по игроку (аренда с выкупом за 170 млн евро следующим летом и ) не устроило парижан. Они настаивают на включении в сделку еще и и настаивают на единовременной выплате 100 млн евро, однако это уже не устраивает «Барселону».

Если Дембеле каталонцы готовы отпустить, поскольку устали от его отношения к работе, то португалец стал игроком старта, на него рассчитывает.

скептически относится к возвращению . В руководстве полагают, что договориться с «ПСЖ» вряд ли получится.