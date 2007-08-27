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«ПСЖ» хочет за Неймара 100 млн евро, Дембеле и Семеду

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Нелсон Семеду Усман Дембеле Футбол

«Барселона» готова на этой неделе закрыть сделку по форварду «ПСЖ» Неймару.

По информации TV3 и RAC1, представители каталонского клуба (Оскар Грау, Эрик Абидаль и другие) находятся в Париже, где ведут переговоры по трансферу бразильца. Сегодняшний раунд может стать решающим.

«ПСЖ» оценивает Неймара в 250-300 миллионов евро. Вчерашнее предложение по игроку (аренда с выкупом за 170 млн евро следующим летом и Усман Дембеле) не устроило парижан. Они настаивают на включении в сделку еще и Нелсона Семеду и настаивают на единовременной выплате 100 млн евро, однако это уже не устраивает «Барселону».

Если Дембеле каталонцы готовы отпустить, поскольку устали от его отношения к работе, то португалец стал игроком старта, Эрнесто Вальверде на него рассчитывает.

«Барселона» скептически относится к возвращению Неймара. В руководстве полагают, что договориться с «ПСЖ» вряд ли получится.

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