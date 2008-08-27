Зидан по-прежнему хочет купить Погба в «Реал», «МЮ» требует 200 млн евро

Позиция главного тренера «Реала» Зинедина Зидана по хавбеку Полю Погба не изменилась.

Специалист по-прежнему надеется, что мадридцы смогут подписать Погба и настаивает именно на его приобретении, несмотря на то, что варианты с и Донни ван де Беком гораздо легче реализовать. «МЮ» требует за своего игрока 200 миллионов евро.

Отмечается, что дальнейшие действия на рынке (в том числе и исходящие трансферы) будет зависеть от того, удастся ли кого-нибудь приобрести. Сам Погба не намерен форсировать свой уход из «Юнайтед».