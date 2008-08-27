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Зидан по-прежнему хочет купить Погба в «Реал», «МЮ» требует 200 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Поль Погба Футбол

Позиция главного тренера «Реала» Зинедина Зидана по хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба не изменилась.

Специалист по-прежнему надеется, что мадридцы смогут подписать Погба и настаивает именно на его приобретении, несмотря на то, что варианты с Кристианом Эриксеном и Донни ван де Беком гораздо легче реализовать. «МЮ» требует за своего игрока 200 миллионов евро.

Отмечается, что дальнейшие действия «Реала» на рынке (в том числе и исходящие трансферы) будет зависеть от того, удастся ли кого-нибудь приобрести. Сам Погба не намерен форсировать свой уход из «Юнайтед».

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