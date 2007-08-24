Юрген Клопп: «У Обамеянга нет слабых сторон, за исключением стиля одежды»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча с «Арсеналом» рассказал о совместной работе с форвардом «канониров» Пьером-Эмериком Обамеянгом.
«Уже прошло четыре года с тех пор, как я работал с ним (в дортмундской «Боруссии»). Все знают все обо всех, так что никаких сюрпризов ждать не приходится.
У Обамеянга на самом деле нет слабых сторон, за исключением стиля одежды. В матчах, которые мы провели против «Арсенала», нам удавалось его сдерживать, но из-за его скорости гарантировать это на 100 процентов невозможно.
Это действительно тяжело. Мы понимаем, что нам предстоит поработать над этим, справиться с ним. Нам удавалось это в прошлом, теперь нужно сделать это снова и создать свои моменты.
В «Сент-Этьене» он играл на позиции вингера, а нам нужна была «девятка» в связи с уходом Роберта Левандовского.
Мы долго размышляли над этим. Он перешел к нам и играл на фланге. Позже мы поняли, что он хорош и в центре нападения.
Но это не произошло моментально. Он сильно прибавил и стал голевой машиной, должен отметить, что он великолепный завершитель. Добавьте сюда его скорость – это действительно увлекает», – отметил Клопп.