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Вячеслав Войнов: «Кокорину и Мамаеву ломают карьеры, а в эту секунду где-то в баре драки, и никому ничего не будет»

Теги Зенит Авангард Вячеслав Войнов премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев КХЛ Александр Кокорин Краснодар Матч ТВ Кокорин и Мамаев Футбол

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов поделился мнением о деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

— После того что с вами произошло, как вы смотрите на историю Кокорина и Мамаева, из которых тоже сделали козлов отпущения, впаяв им хулиганство? Вам их жалко?

— Стараюсь не комментировать и не лезть, потому что не знаю, что было на самом деле. Я сам находился на их месте. И знаю, что все вокруг лепят все, что думают. Очень много фантазии вокруг.

Мое первое мнение — ну вот, доигрались. Кокорин с Мамаевым и раньше попадали в сомнительные истории. Но когда это переросло в два, три месяца, а теперь — в год… Это какой-то кошмар.

Именно в эту секунду где-то в одном из баров России происходят драки. И за это никому ничего не будет. А этим ребятам ломают карьеры.

Я не оправдываю то, что они сделали. Так нельзя себя вести. Но… Вы сами все понимаете, – сказал Войнов.

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