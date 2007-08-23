Тренер «Браги»: «Планировали не пропустить и забить «Спартаку». Нам это удалось»

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту поделился мнением о матче раунда плей-офф против «Спартака» (1:0).

«Спартак» – это опасная команда, они хотели удивить нас быстрым вводом мяча в игру и резкими разрезающими передачами. Они очень хорошо пользуются ошибками соперника.

Мы планировали не пропустить и забить в сегодняшнем матче. Нам это удалось.

Однако игра в Москве будет сложнее, так как будет действовать еще настойчивее. Они будут играть в открытый футбол, так как им нужно забить.

Надеюсь, мы сможем извлечь преимущество из этого и забить еще несколько раз», – сказал Са Пинту.

«Спартак» проиграл «Браге». Победная серия Кононова прервалась