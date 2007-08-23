Реклама 18+
Реклама 18+

Тренер «Браги»: «Планировали не пропустить и забить «Спартаку». Нам это удалось»

Теги Спартак высшая лига Португалия Брага премьер-лига Россия Лига Европы Рикарду Са Пинту Футбол

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту поделился мнением о матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Спартака» (1:0).

«Спартак» – это опасная команда, они хотели удивить нас быстрым вводом мяча в игру и резкими разрезающими передачами. Они очень хорошо пользуются ошибками соперника.

Мы планировали не пропустить и забить в сегодняшнем матче. Нам это удалось.

Однако игра в Москве будет сложнее, так как «Спартак» будет действовать еще настойчивее. Они будут играть в открытый футбол, так как им нужно забить.

Надеюсь, мы сможем извлечь преимущество из этого и забить еще несколько раз», – сказал Са Пинту.

«Спартак» проиграл «Браге». Победная серия Кононова прервалась

Создайте команду и выиграйте PlayStation 4 и другие призы в Fantasy Серии А

 

Реклама 18+

Опрос

Что теперь думаете про Кононова?

34514 голосов 72
  • Я был неправ, он красавец
    16%
  • Ему повезло: Цорн подвез топ-игроков
    84%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться