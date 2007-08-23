Олег Кононов: «Игра была равна. У «Спартака» еще есть шанс в Москве»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мыслями после поражения от «Браги» (0:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
– Тяжелый матч для нас. Проиграли 1:0. В целом игра была равна, но мы не доводили атаки до логического завершения, много ошибались.
Что касается обороны, то, в принципе, строго действовали, за исключением того эпизода, когда нам забили мяч.
Мы разберем причины, по которым пропустили, и поймем, кто виноват в голе. А в целом ошиблись в начальной стадии атаки.
Я сделал две замены, поэтому не хватило нам игрока. Может, надо было менять и Понсе, но так как ход игры был равным, я захотел сделать именно такие замены.
- У Мирзова нет взаимопонимания с другими футболистами?
– Не хотел бы касаться отдельных игроков. Да, мы проиграли, но у нас еще есть шанс в Москве, — сказал Кононов.
«Спартак» проиграл «Браге». Победная серия Кононова прервалась