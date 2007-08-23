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Олег Кононов: «Игра была равна. У «Спартака» еще есть шанс в Москве»

Теги Спартак высшая лига Португалия Брага премьер-лига Россия Лига Европы Олег Кононов Резиуан Мирзов Эсекиэль Понсе Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мыслями после поражения от «Браги» (0:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

– Тяжелый матч для нас. Проиграли 1:0. В целом игра была равна, но мы не доводили атаки до логического завершения, много ошибались.

Что касается обороны, то, в принципе, строго действовали, за исключением того эпизода, когда нам забили мяч.

Мы разберем причины, по которым пропустили, и поймем, кто виноват в голе. А в целом ошиблись в начальной стадии атаки.

Я сделал две замены, поэтому не хватило нам игрока. Может, надо было менять и Понсе, но так как ход игры был равным, я захотел сделать именно такие замены.

- У Мирзова нет взаимопонимания с другими футболистами?

– Не хотел бы касаться отдельных игроков. Да, мы проиграли, но у нас еще есть шанс в Москве, — сказал Кононов.

«Спартак» проиграл «Браге». Победная серия Кононова прервалась

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