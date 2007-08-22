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Тренер «Краснодара» Матвеев: «Не считаем, что ошиблись с составом. Ротируем, чтобы успешно играть и в РПЛ, и в ЛЧ»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов Олимпиакос высшая лига Греция Маркус Берг Краснодар Реми Кабелла Кристиан Рамирес Иван Игнатьев Магомед-Шапи Сулейманов Сергей Матвеев Футбол

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о причинах отсутствия нападающего Ивана Игнатьева и полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова в стартовом составе на игру с «Олимпиакосом» (0:4).

— Не жалеете о выборе стартового состава? Не стоило ли выпустить Шапи и Игнатьева сразу?

— Наша команда в очень трудном графике. Чемпионат, отбор Лиги чемпионов. Пытаемся ротировать состав, чтобы удачно сыграть на двух фронтах. Не считаем, что ошиблись с составом. Через два дня нас ждет тяжелейшая игра против «Локомотива», где тоже нужно будет использовать игроков. Сложно говорить, верный выбор или нет. Травма Кабелла сыграла большую роль в структуре нашей игры.

Не успели с заменой Берга на пару минут? Сложно сказать. Оставалось еще 25 минут до конца игры. Делать третью замену было рискованно. Когда Рамирес сделал длинный спринт, показалось, что и он не доиграет матч и потребуется замена. Мы рисковали, но не получилось, — сказал Матвеев.

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