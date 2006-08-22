«Краснодар»: «Катастрофой оборачивается второй тайм матча с «Олимпиакосом»

«Краснодар» прокомментировал итог матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4).
«Все! Катастрофой оборачивается второй тайм для «горожан» в Пирее. В итоге крупно уступаем грекам. Ответный матч через неделю дома», – написала пресс-служба «Краснодара».
Ответный матч между командами состоится 27 августа в Краснодаре.
Катастрофой оборачивается второй тайм для «горожан» в Пирее. В итоге крупно уступаем грекам. Ответный матч через неделю дома.#ОлимпиакосКраснодар – 4:0 pic.twitter.com/5Abl0r5uAk— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 21, 2019