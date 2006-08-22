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«Краснодар»: «Катастрофой оборачивается второй тайм матча с «Олимпиакосом»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов Олимпиакос высшая лига Греция Краснодар Футбол

«Краснодар» прокомментировал итог матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4).

«Все! Катастрофой оборачивается второй тайм для «горожан» в Пирее. В итоге крупно уступаем грекам. Ответный матч через неделю дома», – написала пресс-служба «Краснодара».

Ответный матч между командами состоится 27 августа в Краснодаре. 

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