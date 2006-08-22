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Быстров о поражении «Краснодара»: «Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия Лига чемпионов Олимпиакос Краснодар Юнес Намли Матч ТВ Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Экс-игрок «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал поражение команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).  

«Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала. Те игроки, которые вышли в основном составе, тот же Намли вместо Сулейманова, не оправдали тренерских надежд. Тренеры ошиблись с выбором.

Игра не пошла по сценарию «Краснодара». «Олимпиакос» ничего не выдумывал, греки играли в свою игру. А «Краснодар» пытался играть во что-то, наверное, в футбол», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

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