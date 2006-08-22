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Тренер «Краснодара» Матвеев: «Не очень комфортный результат. После второго гола сыграли авантюрно»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов Олимпиакос высшая лига Греция Краснодар Реми Кабелла Сергей Матвеев Футбол

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился мнением о результате первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4). 

«Результат для нас не очень комфортный. Нам будет сложно отыграть четыре мяча дома. Первый тайм был равным, хотя «Олимпиакос» забил свой момент.

Наверное, на ход игры повлияла травма Кабелла. Структура немного нарушилась. Комбинировать и переходить к атакующим действиям во втором тайме стало сложнее.

При счете 0:2 можно было остановиться и перейти к более оборонительным действиям. Но мы сыграли авантюрно, постарались забить и пропустили две контратаки. «Олимпиакос» использовал свои сильные стороны, хорошая игра с их стороны.

В раздевалке атмосфера не очень радужная. 0:4 – счет некомфортный. Но жизнь на этом не кончается», – сказал Матвеев.

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